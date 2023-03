Riapre al pubblico “PrimoPrezzo” con un look tutto nuovo

PUBBLIREDAZIONALE – In via della Libertà 206 (fronte Stadio Gustavo Ventura) riapre al pubblico “PrimoPrezzo” con un look tutto nuovo.

Da anni è il punto di riferimento per tutti coloro che cercano la spesa di qualità al miglior prezzo di mercato.

In quest’ultimo periodo in cui il caro vita sta gravando pesantemente sui risparmi dei consumatori, diventa indispensabile scegliere con attenzione il proprio negozio di fiducia e PrimoPrezzo costituisce in quest’ottica uno dei player più competitivi.

Il nuovo supermarket, facilmente raggiungibile da via Bovio e via Giuseppe di Vittorio ma anche dallo stesso lungomare, dispone di ampio parcheggio pubblico sito difronte.

Grandi novità al suo interno: la zona freschi e freschissimi (comparto carni, gastronomia ed ortofrutta) è stata totalmente rivisitata e l’assortimento nelle corsie poco manca a classificarlo al pari di un iperstore.

Da oggi noi biscegliesi avremo un alleato in più per salvaguardare il nostro potere di spesa.