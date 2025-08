Riaperto il tratto Bisceglie-Molfetta dell’ex statale Adriatica

Da ieri è ufficialmente riaperto al traffico il tratto dell’ex strada statale Adriatica che collega Molfetta e Bisceglie, chiuso dal 13 gennaio per importanti lavori di mitigazione del rischio idrogeologico. L’intervento ha interessato il segmento compreso tra via dei Lavoratori, nei pressi dello svincolo per la SS16 bis, e l’accesso a Bisceglie Sud, interdetto in entrambe le direzioni per oltre sei mesi.

Nell’area oggetto dei lavori erano state installate barriere New Jersey in calcestruzzo, insieme a segnaletica di sicurezza e cartellonistica di cantiere, rimosse nelle ultime ore per consentire la riapertura al traffico. Il commissario straordinario per il rischio idrogeologico, Gennaro Ranieri, aveva confermato in V Commissione regionale l’ormai prossima conclusione dei lavori, sottolineando come, nonostante le difficoltà amministrative ereditate, si fosse raggiunta un’intesa risolutiva con l’impresa appaltatrice.

Anche il direttore dei lavori, Domenico D’Onghia, aveva indicato la metà di luglio come termine per il collaudo, che è stato eseguito nei tempi previsti.