Riaperto il centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe per le utenze domestiche

La Procura della Repubblica di Trani ha disposto la riapertura del centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe, consentendo nuovamente l’accesso alle utenze domestiche. A partire dalle ore 15 di oggi, giovedì 29 gennaio, l’isola ecologica del quartiere Sant’Andrea è tornata operativa, permettendo il conferimento di metalli, legno, vetro, grandi apparecchiature elettriche come lavatrici, forni, lavastoviglie e stufe (con esclusione dei frigoriferi), lastre di vetro, pneumatici fuori uso e rifiuti ingombranti.

L’ingresso e il conferimento sono riservati agli intestatari TARI, che dovranno esibire il codice fiscale, la tessera sanitaria o la carta di identità elettronica. In alternativa è possibile accedere presentando una delega dell’intestatario TARI, accompagnata dai documenti di identità del delegante e del delegato.

Restano invariati gli orari di apertura: lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 17; martedì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17; domenica dalle 7 alle 13.

Il gestore del servizio è attualmente impegnato nel completamento degli interventi prescritti dall’Autorità Giudiziaria, con l’obiettivo di consentire progressivamente il conferimento di ulteriori tipologie di rifiuti. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nei prossimi giorni. Parallelamente, sono in corso le attività necessarie per rendere nuovamente fruibile anche il centro comunale di raccolta di Carrara Salsello, secondo le modalità che verranno stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

«Stiamo seguendo con grande attenzione le verifiche e le operazioni in capo al gestore del servizio, affinché si possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile», ha dichiarato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. «Siamo consapevoli dei disagi causati dalla chiusura dei centri di raccolta e, proprio per questo, è fondamentale intervenire in modo puntuale per superare le criticità, nel pieno rispetto delle attività dell’Autorità Giudiziaria».