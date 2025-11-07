Riaperti termini per progetto autonomia abitativa e lavorativa rivolto a giovani con disabilità

Riaperti i termini per la presentazione delle candidature al progetto finanziato dal PNRR – Investimento 1.2, promosso dall’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, volto a garantire servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari per persone con disabilità. L’obiettivo è migliorare la loro autonomia e favorire l’inclusione sociale e lavorativa, anche attraverso l’uso della tecnologia informatica.

Il progetto prevede un percorso personalizzato di accompagnamento verso l’autonomia abitativa e professionale, costruito sulla base di una valutazione multidimensionale condotta da un’équipe composta da assistenti sociali, medici, psicologi ed educatori. Tale percorso sarà calibrato sui bisogni di ciascun partecipante, con il supporto costante dei servizi territoriali e una prospettiva di lungo periodo.

Saranno coinvolti 12 giovani con disabilità, destinati a entrare nei gruppi appartamento in fase di ristrutturazione a Bisceglie e Trani. Le attività si svolgeranno in una fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 22.00, per consentire ai beneficiari di conciliare gli impegni personali e lavorativi.

Tra le azioni previste figurano:

potenziamento delle autonomie personali e delle competenze cognitive;

sostegno psicologico e formativo alle famiglie;

sviluppo delle autonomie sociali e relazionali;

momenti conviviali e di condivisione;

formazione sulle competenze digitali e avvio al lavoro a distanza.

Le famiglie saranno parte attiva del progetto, partecipando a incontri di ascolto, laboratori emotivi e sessioni di gruppo, oltre a esperienze domiciliari di supporto per accompagnare i figli nel percorso di autonomia. Centrale sarà la collaborazione tra servizi sociali, sanitari e territoriali, condizione essenziale per la piena riuscita dell’iniziativa.

Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 7 al 14 novembre da parte della persona con disabilità, dei familiari o del tutore legale. È possibile consegnarle a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Trani (via Tenente Morrico, 2) o inviare via PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it, indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione ai percorsi di autonomia per persone con disabilità PNRR – Investimento 1.2”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Segretariato Sociale al numero 0883/581105.