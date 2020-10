Revisione liste elettorali / DOVE e QUANDO recarsi per modifiche e cancellazioni

Da ieri, lunedì 12, a martedì 20 ottobre, sono depositati nell’ufficio elettorale del Comune di Bisceglie in via prof. Mauro Terlizzi n. 20 gli elenchi predisposti dall’Ufficio elettorale per la revisione semestrale

delle liste.

Ogni cittadino, pertanto, potrà prendere visione degli atti succitati e far procedere l’Ufficio a eventuali cancellazioni, verifiche di iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi predisposti.

Per informazioni: 0803950402 – elettorale@comune.bisceglie.ba.it – elettorale1@comune.bisceglie.bt.it

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17.