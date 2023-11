Rete dei Diritti: “Organizziamo manifestazione a Bisceglie per il cessate il fuoco su Gaza”

La Rete dei Diritti lancia un appello a tutti coloro che, come singoli o in rappresentanza di gruppi organizzati, vogliano prendere parte alla realizzazione di una manifestazione di piazza cittadina per chiedere un immediato cessate il fuoco su Gaza.

La riunione, propedeutica all’organizzazione della manifestazione, si terrà martedì 7 novembre alle ore 19:00 presso la sede della Caritas Bisceglie, in via Professor Mauro Terlizzi 24.

“Da diversi giorni stiamo assistendo attoniti alla deflagrazione di nuova efferata violenza nel mai sopito conflitto israelo-palestinese. Dopo l’esecrabile attacco di stampo terroristico compiuto il 7 ottobre 2023 da Hamas sui civili israeliani (da condannare senza se e senza ma), è partita un’azione militare da parte di Israele che sta riversando indistintamente sugli abitanti di Gaza una brutalità inammissibile e ingiustificabile”, scrivono gli organizzatori.

“Come Rete dei diritti non vogliamo restare indifferenti a tutto ciò. Crediamo che di fronte ad avvenimenti storici di tale portata sia necessario far sentire la propria voce e manifestare il proprio dissenso rispetto ad azioni politiche che non si pongano come obiettivo chiaro e inequivocabile il perseguimento della giustizia e della pace”, si legge nel comunicato stampa.