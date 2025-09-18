Rete dei Diritti invita associazioni e cittadini a collaborare a manifestazione pro Palestina

La Rete dei diritti – rete di associazioni per la pace e i diritti umani di Bisceglie – propone e promuove una manifestazione pubblica pro-Palestina, con lo slogan “Stop la genocidio”, per il giorno 2 ottobre, in segno di vicinanza al popolo di Gaza e di tutta la Palestina, e in solidarietà con la Global Sumud Flottilla.

A tal fine, la Rete dei diritti ha convocato una riunione per il giorno 18 settembre, alle ore 18:30, presso il chiostro dei Cappuccini, sede della rivista Mosaico di pace. Associazioni, movimenti, gruppi parrocchiali, singole persone che desiderano collaborare all’organizzazione della manifestazione sono invitate alla riunione.

La rete di associazioni e di organizzazioni sindacali, culturali e politiche che in questi mesi ha promosso e organizzato manifestazioni ed eventi contro la guerra e il riarmo e contro il genocidio nei confronti del popolo palestinese, si è costituita in forma di struttura organizzata dando vita ad un coordinamento permanente per la pace esteso a tutto il territorio provinciale della Bat e del Nord Barese. Il neonato Coordinamento Nord Barese per la pace e il disarmo aderisce alla più ampia Rete Regionale per la pace.