Restyling in casa Hygge, una nuova saletta e tante novità in vista del Natale / VIDEO

Il Natale è alle porte e Hygge sotto l’albero fa trovare grosse novità per i tanti affezionati clienti. Da qualche giorno infatti la nota attività biscegliese si è rifatta il look con una saletta nuova di zecca ed una ampia zona dedicata all’esposizione dei prodotti di pasticceria.

Una grande festa ha celebrato le novità da Hygge alla presenza tra gli altri del Sindaco Angarano e dell’assessore Musco. Migliorare la qualità ed al tempo stesso la quantità, questo è il must che da sempre contraddistingue il progetto di Francesco Dell’Olio, Federica Festa e Mario De Noja.

Un gioiellino che crea intimità, confort e relax, queste le sensazioni appena entrati nella nuova saletta, pronta ad accogliere feste nel periodo invernale. Un grande albero caratterizza l’ambiente con una storia tutta particolare.

La nuova zona dedicata all’esposizione dei prodotti di pasticceria nasce invece dall’esigenza di dare un colpo d’occhio che possa mettere in risalto il lavoro finale dello staff di Hygge, che quotidianamente sforna delle vere e proprie opere d’arte. Hygge è pronta a soddisfare le esigenze di tutti, ma proprio tutti i suoi affezionati clienti con varie tipologie di prodotti dolciari anche senza lattosio e per vegani.

Un progetto che in cinque anni non si è mai fermato e, dopo il roof garden e il nuovo laboratorio, adesso si gode questo restyling per vivere insieme un Natale speciale targato Hygge.

Da Hygge comincia la vendita dei buonissimi panettoni artigianali, senza lattosio, con olio extravergine d’oliva.

“Hygge – Dolce Quotidiano” è in via Abate Bruni 128, a Bisceglie. Per info e prenotazioni chiama allo: 0803031906, oppure visita la pagina Facebook: HYGGE_Dolce Quotidiano o quella Instagram.