Restaurata scultura dedicata a donne vittime di violenza danneggiata da ignoti

Ignoti negli scorsi giorni avevano danneggiato la scultura in legno installata sulla panchina in Piazza San Francesco, dedicata a tutte le donne vittime di violenza.

Paolo Ricchiuti, artista biscegliese che anni fa, su iniziativa della Fidapa Bisceglie, realizzò l’opera, si è occupato del suo restauro a titolo gratuito, consentendo di poterla riposizionare subito al suo posto, con tutto il suo valore simbolico.

“Se da una parte qualcuno, in maniera insensata, danneggia l’arredo urbano – dichiara il Sindaco Angelantonio Angarano – peraltro incurante del valore civico di opere come quella del ‘posto occupato’ della Fidapa, dall’altra ci sono cittadini che, con dedizione e amore, si prendono cura della nostra Comunità, come appunto il maestro Ricchiuti che ha immediatamente messo a disposizione la sua arte. Ciò acquisisce ulteriore senso alla vigilia della giornata internazionale della donna. Per questo, con la Presidente della Fidapa, Giulia Galantino, diverse componenti dell’Associazione da sempre al fianco delle donne e l’Assessore Roberta Rigante, ci abbiamo tenuto a rivolgere il nostro grazie al Maestro Ricchiuti”.

“Domani non è una festa e non lo sarà mai fino a quando non ci saranno davvero pari diritti tra uomini e donne, in tutti gli ambiti della società, lavorativo, politico, economico, culturale. E quel posto sulla panchina di Bisceglie sarà sempre occupato in onore alle donne vittime di violenza – conclude Angarano – che occupavano un posto nella società e l’hanno dovuto abbandonare con la forza. Un simbolo per sensibilizzare alla parità di genere, al rispetto e alla gentilezza”.