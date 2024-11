Report dei Centri per l’impiego della Bat: le posizioni attualmente disponibili

Continua l’osservazione dei dati sull’occupazione svolta dai Centri per l’impiego della Bat.

Nella nuova edizione del report dei Centri per l’impiego della BAT, aggiornato al 7 novembre, sono riportati gli annunci delle imprese della Sesta provincia, proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per aree occupazionali:

Commercio, Vendita, Artigianato, Noleggio:17 risorse.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 30 risorse.

Ict, servizi digitali, comunicazione: 1 risorsa.

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 5 risorse.

Servizi amministrativi e contabili, servizi professionali: 7 risorse.

Servizi turistici e culturali, ristorazione: 3 risorse.

Servizi ludico ricreativi, intrattenimento, arte, sport: 50 risorse.

Servizi socio-sanitari ed educativi: 9 risorse.

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 2 risorse.

Collocamento mirato: 8 risorse.

Nel report – sfogliabile a questo link – https://www.calameo.com/read/0074071710ca8f6a17e62 – sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell’offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego BAT, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Nell’edizione del report è disponibile una sezione che aggrega le offerte delle imprese dedicate agli iscritti al Collocamento mirato (persone con disabilità e categorie protette).

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego BAT, dove operatori dedicati supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con servizi gratuiti e personalizzati.

I Centri per l’impiego degli ambiti di Foggia, BAT e Bari cooperano insieme per promuovere le offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO.

Nei report dei tre ambiti, sono presenti complessivamente 722 posizioni per un totale di 346 annunci.

Per la consultazione delle offerte di lavoro, è possibile visionare anche i report dei Centri per l’impiego di Bari e Foggia disponibili a questi link:

Nel report delle offerte di lavoro è presente, anche, un inserto speciale dedicato ad EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi (pubblici) per l’impiego, istituita dall’UE, a sostegno della libera circolazione dei lavoratori. Le offerte di lavoro Eures sono consultabili a questo link https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it ed è possibile filtrare per nazione, settore e professione.

Tra le proposte EURES, si segnala il 27 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 17.30, l’evento Work in Portugal 2024, dedicato alla promozione delle proposte lavorative in Portogallo.

L’iniziativa, aperta a datori e lavoratori, è dedicata soprattutto alle seguenti aree occupazionali: ICT, Global Business Service Centres, Customer Service, Biotech & Pharma, e-Health, Energie rinnovabili e Turismo.

Per le iscrizioni, è possibile registrarsi qui:https://europeanjobdays.eu/en/workinportugal2024.

E’ possibile avere altre informazioni sull’iniziativa consultando gli assistenti EURES presenti nei Centri per l’impiego o inviando un’email a eurespuglia@regione.puglia.it.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte di lavoro attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego BAT, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Ѐ possibile essere aggiornati sulle opportunità di lavoro e formazione anche seguendo la pagina Facebook “Centri Impiego provincia BAT” a questo link: https://bit.ly/43dzd8r.