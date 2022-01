Renato Martire eletto Vice Presidente Federazione ANIE per il periodo 2022-25

Il biscegliese Renato Martire, Vice Presidente di STMicroelectronics (azienda multinazionale italo-francese produttrice di semiconduttori, quotata nelle borse di New York, Parigi e Milano), durante l’odierna Assemblea Generale di Federazione ANIE, è stato eletto Vice Presidente con delega a Ricerca, Innovazione ed Education per il quadriennio 2022-25.

Federazione ANIE (Associazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) è la seconda maggiore organizzazione di categoria di Confindustria per rappresentatività, dimensioni e peso. Le oltre 1500 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico che vi aderiscono, hanno un fatturato aggregato di circa 84 miliardi di euro, occupano oltre 500.000 operatori e spendono annualmente in Ricerca e Innovazione circa il 30% della spesa privata complessiva italiana per attività di R&D.

Martire è uno dei promotori e unico fra gli attori industriali italiani a gestire il programma europeo IPCEI sulla microelettronica, dopo la nuova carica ha dichiarato: “Per poter affrontare in modo vincente le sfide che si presenteranno bisogna considerare l’innovazione non circoscritta solo alla ricerca di una nuova tecnologica o finalizzata alla realizzazione di un nuovo prodotto, ma come un eccezionale strumento di inclusione, mettendo a disposizione dell’ecosistema di riferimento le proprie conoscenze tecnologiche, affinché ciascuno sia a sua volta amplificatore di innovazione e creatore di valore per l’impresa e per le persone”.