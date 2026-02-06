Relazione 2025 Confcommercio: “Fase complessa per commercio di prossimità e pubblici esercizi”

Confcommercio Bisceglie stile e diffonde la relazione annuale relativa al 2025 offrendo una sintesi delle principali linee di intervento alla luce delle azioni realizzate e delle priorità che hanno orientato l’impegno quotidiano a supporto delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. L’anno ha confermato un dato centrale: la fiducia delle imprese biscegliesi verso l’Associazione, evidenziata da una maggiore partecipazione alle attività associative.

«La crescita associativa non è un numero: è un attestato di fiducia che si conquista giorno dopo giorno, stando accanto alle imprese e aiutandole a trovare soluzioni reali», afferma Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.

Nel 2025 si è affiancato un ulteriore rafforzamento di due ambiti strategici: la consulenza previdenziale, resa attraverso lo sportello 50&Più Enasco, e la consulenza finanziaria connessa alla finanza agevolata, che ha fatto registrare un trend in crescita delle imprese interessate e accompagnate nella partecipazione ai principali strumenti regionali e nazionali, tra cui i più gettonati NIDI, MINIPIA e RESTO AL SUD.

«Oggi non basta informare: bisogna accompagnare le imprese nelle scelte, semplificare i passaggi e rendere accessibili opportunità che spesso appaiono complesse o lontane», aggiunge Carriera. «I traguardi si raggiungono solo con un lavoro di squadra. Un percorso reso possibile anche grazie a un’impostazione organizzativa basata su continuità e concretezza», sottolinea Carriera.

A completare l’azione svolta direttamente da Confcommercio Bisceglie, nel 2025 si è confermato determinante anche il contributo della rete associativa che opera stabilmente nel solco del Sistema: realtà come Assolocali, Con.Bi.Tur., BisceglieViva e il Consorzio Mercatincittà.

“Il 2025 ha confermato anche la necessità di affiancare ai servizi la rappresentanza e il dialogo istituzionale. Il rapporto con l’Amministrazione Comunale è stato costante e concreto e non sono mancati confronti anche duri perché, quando si rappresentano le imprese, occorre parlare con chiarezza e difendere, con responsabilità, le loro esigenze”, sottolinea Carriera.

“Un confronto che si sviluppa in una fase particolarmente delicata per il commercio di prossimità, fenomeno che riguarda l’intero Sistema Paese e richiede attenzione a tutti i livelli, anche perché non esistono soluzioni semplici e immediate. Contrastare il grave rischio di desertificazione urbana e commerciale che interessa anche Bisceglie è prioritario”.

In vista del 2026, l’auspicio è di consolidare ulteriormente questo percorso, rafforzando i servizi strategici e la capacità di accompagnamento delle imprese, intensificando la collaborazione istituzionale: «Il 2026 deve essere l’anno dell’impegno concreto e delle scelte coraggiose: promuovere e governare con attenzione il territorio, perché valorizzarlo significa far crescere le imprese e rafforzare la comunità, con l’impegno di istituzioni, imprese, operatori del turismo, realtà culturali e dell’intera comunità locale», conclude Leo Carriera.