Regione Puglia: secondo richiamo, quarta dose, per le persone anziane e fragili

La campagna vaccinale anti-Covid prosegue con la somministrazione del secondo richiamo o quarta dose (second booster) per:

persone dagli 80 anni in su

persone ospiti delle residenze per anziani

persone dai 60 anni in su con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (allegato 2).

Il vaccino previsto è a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose booster. La somministrazione deve avvenire dopo almeno 120 giorni dalla dose di richiamo (booster). Non è prevista per le persone che dopo il richiamo abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2.

L’accesso alla vaccinazione è libero, senza prenotazione, secondo le modalità stabilite dall’ASL di riferimento