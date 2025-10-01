Regione Puglia, il Tribunale dei Malati difende la delibera sugli Oss nelle strutture sanitarie

La delibera della Regione Puglia che autorizza, fino a dicembre 2025, le strutture sanitarie private accreditate a sostituire temporaneamente una parte degli infermieri con operatori socio-sanitari (Oss) per garantire continuità assistenziale continua a dividere opinione pubblica e mondo sanitario. Il provvedimento, pensato per fronteggiare la carenza di personale causata dall’assorbimento degli infermieri nel sistema pubblico attraverso concorsi, mira a evitare il rischio di chiusura delle Rsa e a proteggere le famiglie dalle conseguenze economiche.

Sulla questione è intervenuto Diego Rana, presidente nazionale del Tribunale per la Tutela dei Diritti del Cittadino e del Malato, che ha espresso sostegno alla misura pur con preoccupazioni sulle tensioni in atto. «Siamo consapevoli – ha spiegato – che la Regione abbia adottato questa decisione prima di tutto per tutelare le persone, e questo non può che trovarci favorevoli. È una scelta di buon senso che permette di tenere in vita strutture che danno lavoro a migliaia di persone e garantiscono 10mila posti letto ad anziani e fragili».

Rana ha però criticato la posizione dell’Ordine degli infermieri e di alcuni sindacati, tra cui Cgil e Uil, che hanno chiesto la revoca della delibera. «Sembra una guerra tra poveri – ha osservato – in cui a perdere sono proprio le persone che si vogliono difendere. Le aziende non hanno interesse a ridurre gli infermieri, ma sono costrette a farlo per la mancanza di professionisti disponibili. Se ci fossero, sarebbero assunti immediatamente».

Il presidente del Tribunale dei Malati ha inoltre sottolineato come i prossimi concorsi regionali, che immetteranno oltre mille infermieri nel pubblico, rischino di aggravare la carenza nel settore privato. «La minor presenza di infermieri nelle Rsa – ha aggiunto – non significa assenza di competenze: il lavoro sarà compensato da un rafforzamento del ruolo dei medici e dei responsabili sanitari».

Infine, un appello accorato: «Bisogna abbassare i toni e lavorare a soluzioni strutturali. Non possiamo permettere che a pagare siano malati, famiglie e lavoratori. È necessario trovare un punto di equilibrio per garantire assistenza e stabilità al sistema sanitario pugliese».