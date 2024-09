Regione Puglia conferisce il titolo di “Attività Storica” a sei aziende biscegliesi

La Regione Puglia, in particolar modo la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, ha riconosciuto altre 165 “Attività Storiche e di Tradizione” della Terra di Puglia.

Tra queste figurano sei aziende biscegliesi insignite per la loro lunga storia e per il contributo significativo offerto alla comunità locale.

Nel dettaglio:

Todisco Nicola – Via Marconi, 4 – Gioielleria;

Bar Snoopy – Via Fragata, 151 – Bar / Pasticceria;

Dell’Olio Maria – Via Lecce, 36 – Parrucchiera;

La Fiorente – Via XXIV Maggio, 65 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori;

Ciak Fotografia – Corso Umberto, 7;

Centro Carni Napoletano – Piazza V. Emanuele, 49/50 – Commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne.

Si tratta di imprese hanno saputo mantenere viva la tradizione, adattandosi ai cambiamenti senza mai perdere la propria identità. Sono simboli di qualità, tradizione e arte del lavoro, incarnando l’imprenditoria storica pugliese. Le imprese insignite di tale prestigioso riconoscimento regionale esporranno le targhette distintive di “Attività Storica”, contribuendo alla valorizzazione turistica e culturale del territorio.

«Sono profondamente orgoglioso del riconoscimento ottenuto da queste imprese storiche – tiene a sottolineare il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera – che rappresentano non solo punti di riferimento economici, ma anche veri e propri custodi delle tradizioni e dell’artigianato locale. Il loro contributo all’identità e al patrimonio economico della nostra città è inestimabile. Nonostante le sfide del mercato moderno, queste aziende hanno dimostrato una straordinaria capacità di adattarsi ai cambiamenti senza mai tradire i loro valori fondanti. La loro resilienza e la loro dedizione sono una fonte di ispirazione per l’intera comunità imprenditoriale. Confcommercio Bisceglie continuerà a sostenerle, perché il futuro del nostro commercio locale si costruisce sulla promozione e la protezione delle nostre radici artigianali e imprenditoriali».

Il riconoscimento assegnato alle aziende biscegliesi rientra nel secondo provvedimento pubblicato dalla Regione Puglia l’11 settembre 2024. Questo atto segue un precedente provvedimento del 12 aprile 2024, che ha premiato altre tre realtà imprenditoriali locali. Tra queste, la Tecniwatch di Gramegna Vincenzo, situata in via Alighieri 11, specializzata nella riparazione di orologi, l’attività Di Bitonto Calzature, in via XXIV Maggio 11-13-15, operante nel commercio al dettaglio di calzature, e infine l’Osteria Il Cerriglio di Ventura Lucrezia, che si trova in via C. Dell’Olio 7, una rinomata attività di ristorazione.

«Questi riconoscimenti evidenziano il valore e l’importanza delle attività storiche e tradizionali che rappresentano il cuore del tessuto economico e culturale della città di Bisceglie. Si attende ora la pubblicazione di ulteriori provvedimenti da parte della Regione Puglia, che potrebbero insignire altre eccellenze locali nel prossimo futuro, contribuendo così a preservare e valorizzare le radici artigianali e commerciali della regione», conclude Carriera.