Regione Puglia, assunzione di 126 unità “Operatore Telefonico Specializzato”

Al via le candidature per il Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 126 unità di categoria B3 “Operatore Telefonico Specializzato” da assegnare alla Centrale Unica Regionale del servizio Numero Unico d’Emergenza 112.

Come candidarsi

Accedere al portale “Step-One 2019” (necessario SPID): https://www.ripam.cloud/



Completa i dati anagrafici richiesti

Clicca sul pulsante Vedi i concorsi nell’area “Concorsi attivi per cui è possibile presentare domanda”

Per la candidatura hai tempo sino alle 23:59 di mercoledì 10 novembre.

Approfondisci sul portale concorsi: http://rpu.gl/chFIs