Regionali 2025, il dato dell’affluenza a Bisceglie alle ore 12

Oggi e domani, urne aperte per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Presidente di Regione. Nella giornata odierna i seggi chiuderanno alle 23, mentre domani, lunedì 24 novembre, sarà possibile votare dalle 7 alle 15.

Arriva nel frattempo il primo dato relativo all’affluenza alle ore 12: a Bisceglie ha votato il 7,29% degli aventi diritti. Percentuale in calo se confrontata con quella della precedente tornata elettorale, in cui alla stessa ora aveva votato il 10,37%.

A livello regionale, il dato dell’affluenza (con 3.290 sezioni scrutinate su 4.032) si attesta all’8,51%.