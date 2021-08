Referendum sull’eutanasia legale: dove si può firmare a Bisceglie

È partita lo scorso 17 giugno la raccolta firme per il referendum sull’Eutanasia Legale promosso dall’Associazione Luca Coscioni, con l’obiettivo di raccogliere le necessarie 500mila firme entro il 30 settembre. È possibile firmare anche a Bisceglie presso gli uffici comunali in Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.

Il referendum è stato depositato su iniziativa dell’Associazione Luca Coscioni lo scorso 20 aprile in Corte di Cassazione. Il testo prevede una parziale abrogazione dell’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente), che impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per “eutanasia attiva” (sul modello olandese o belga).