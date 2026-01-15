È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie l’avviso pubblico per la raccolta delle disponibilità alla nomina di scrutatore in occasione del referendum sulla giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
I cittadini interessati dovranno presentare domanda esclusivamente tramite lo Sportello Telematico del Comune di Bisceglie, utilizzando l’apposito servizio “Comunicazione della disponibilità per la nomina di scrutatore”, disponibile nella sezione Servizi del sito web istituzionale: https://sportellotelematico.comune.bisceglie.bt.it/procedure:c_a883:nomina.scrutatore;comunicazione.
La domanda dovrà essere inoltrata a pena di esclusione a partire dal 19 gennaio 2026 e non oltre le ore 23:59 del 19 febbraio 2026.
Per presentare istanza è necessario essere iscritti all’Albo degli scrutatori del Comune di Bisceglie al momento della domanda. Nell’istanza dovranno essere indicati obbligatoriamente un indirizzo e-mail o PEC, per agevolare le operazioni di notifica dell’eventuale nomina, e un codice IBAN, intestato direttamente al richiedente, per le procedure di liquidazione del compenso.
L’accesso allo Sportello Telematico avviene tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta autenticati, sarà possibile compilare il modulo digitale seguendo la procedura guidata.
La Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina degli scrutatori secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti all’Albo che avranno presentato regolare domanda; qualora le disponibilità non fossero sufficienti, si procederà a sorteggio tra tutti gli iscritti all’Albo comunale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie.