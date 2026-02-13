Le elezioni referendarie del 22 e 23 marzo sulla Giustizia si avvicinano a grandi passi ed anche a Bisceglie l’argomento entra sempre più nel vivo.
Questa sera Palazzo Tupputi a Bisceglie, dalle ore 18:00, ospiterà l’incontro intitolato: “Verso il referendum: Le ragioni del NO”.
L’evento avrà come relatore il Dottor Francesco Tosto, Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani e l’Avvocato Domenico Di Terlizzi. Ad aprire la serata i saluti dell’Avvocatessa Elisabetta Mastrototaro (A.m.i. Sezione di Bisceglie). Modera l’Avvocato Biagio Lorusso.