Referendum: magistrati, avvocati e accademici spiegano il loro No alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un incontro pubblico per approfondire contenuti e implicazioni della riforma costituzionale della magistratura al centro del referendum del 22 e 23 marzo prossimi. Le Vecchie Segherie Mastrototaro per l’occasione hanno ospitato alcuni illustri relatori, che hanno posto al centro del dibattito le criticità del testo referendario, le ricadute sistemiche sull’ordinamento e le ragioni del loro dissenso. A confrontarsi: Giannicola Sinisi, magistrato, Giuseppe Trisorio Liuzzi, professore universitario, e Gaetano Castellaneta, avvocato, cominciando ovviamente dal primo e fondamentale nocciolo della questione: la tanto dibattuta “separazione delle carriere”.

Uno degli elementi più controversi della riforma è il ruolo che avrebbe la nuova Alta Corte Disciplinare, pensata per “sanzionare i magistrati che esorbitano dal loro ruolo”, per usare le stesse parole scelte dal ministro Carlo Nordio. Un nuovo organismo, quindi, che andrebbe a sostituire l’apposita sezione del Consiglio superiore della magistratura, accusata di eccessiva morbidezza nel sanzionare le violazioni deontologiche. Ci sono però diverse criticità che vengono sollevate proprio sulla composizione dell’Alta Corte e sul bilanciamento tra membri laici e togati, oltre che sulla decisione di rendere non più impugnabili in Cassazione le sentenze disciplinari. A essere contestata, inoltre, è la reale necessità di creare un terzo organismo che, insieme allo sdoppiamento del Csm, condurrebbe, secondo i sostenitori del No, a un maggiore controllo sull’ordine giudiziario e a un indebolimento dello stesso.

Al giornalista Giuliano Foschini è spettato il compito di moderare il dibattito, arricchito anche dall’introduzione del magistrato Rossella Calia Di Pinto e dall’intervento dell’avvocato Domenico Di Terlizzi. La presenza di due avvocati tra i relatori testimonia la tendenziosità di una narrazione che invece vorrebbe far passare l’idea che il prossimo referendum non sia solo una sfida tra politica e magistratura, ma anche tra magistrati e avvocati, con questi ultimi compattamente schierati per le ragioni del Sì. In realtà sono molti i professionisti che in queste ultime settimane hanno espresso la loro preoccupazione rispetto alle modifiche che la riforma applicherebbe alla Costituzione e che hanno chiesto al Consiglio nazionale forense – il massimo organismo di rappresentanza dell’avvocatura – che venga garantita la par condicio tra il Sì e il No negli eventi sul referendum organizzati dagli Ordini degli avvocati.

Servizio di Davide Sette. Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.