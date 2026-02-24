Referendum di marzo, confronto a Liceo “da Vinci” tra le ragioni del Sì e del No

Si è svolto oggi presso l’Auditorium del Liceo “Leonardo da Vinci”, un incontro informativo rivolto alle classi quinte in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo.

A illustrare le ragioni del “No” è stato il Procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, mentre le motivazioni del “Sì” sono state presentate dall’avvocato Angelo Scuderi della Camera Penale di Bisceglie. A moderare il confronto la giornalista Rosa Siciliano, direttrice della rivista “Mosaico di Pace” dell’associazione Pax Christi.

La dirigente scolastica, Maura Iannelli, promotrice dell’iniziativa, ha accolto gli ospiti sottolineando l’importanza di offrire agli studenti strumenti utili per una partecipazione consapevole alla vita democratica, ricordando come il voto rappresenti un diritto-dovere fondamentale della cittadinanza attiva. Anche Rosa Siciliano, nel dare simbolicamente il benvenuto ai nuovi elettori e alle nuove elettrici, ha richiamato il valore del voto politico e referendario quale eredità lasciata dai padri e dalle madri costituenti dopo la liberazione dal nazifascismo.

Dopo una breve introduzione sull’istituto del referendum, con particolare riferimento a quello consultivo, il dibattito è entrato nel merito del quesito relativo alla riforma costituzionale sull’organizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il procuratore Nitti ha sostenuto che la riforma non avrebbe come obiettivo l’efficienza dei processi, ma inciderebbe sulla struttura del CSM, rischiando di esporlo maggiormente all’influenza della politica. L’avvocato Scuderi, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Procura di Trani, ha ribadito la propria posizione favorevole alla riforma, evidenziando come la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice, a suo avviso, rafforzerebbe imparzialità e terzietà, a tutela anche del ruolo dell’avvocatura.