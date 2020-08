Referendum costituzionale ed elezioni regionali / Ecco l’elenco completo degli SCRUTATORI

Si è svolto nella mattinata di oggi, 26 agosto, il sorteggio elettronico dei 159 scrutatori (e 50 riservisti) che saranno impegnati, nella città di Bisceglie, nelle operazioni di voto e scrutinio per il prossimo referendum costituzionale sul taglio degli eletti, fissato per il 20 e per il 21 settembre prossimi.

Per questa tornata elettorale sono previste due nuove sezioni speciali: una interna all’ospedale di Bisceglie per gli eventuali pazienti Covid che faranno richiesta di voto e un’altra mobile che assisterà gli allettati Covid in ospedale e le persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario su tutto il territorio provinciale. La richiesta al Sindaco per usufruire di quest’ultima possibilità andrà recapitata tra il 10 e il 15 settembre prossimi.

Di seguito l’elenco completo degli scrutatori sorteggiati.

1 SALERNO SIMONA 23/10/1996 Bisceglie 1 MASTRODONATO ALBERTO 01/02/2000 Trani 1 DI LECCE SABINA 09/07/1980 Bisceglie 1 GENCHI ANNAMARIA 27/01/1979 Bari 2 PAPAGNI ROBERTA 28/02/1997 Bisceglie 2 DE FEUDIS MAURO GIUSEPPE 14/08/1995 Bisceglie 2 PALMESE FRANCESCO 28/09/1998 Molfetta 2 IANNELLI ANNAMARIA 14/09/1995 Trani 3 PRUDENTE ERICA 03/06/2000 Terlizzi 3 COSMAI LUCIA 10/11/1972 Bisceglie 3 COCOLA FRANCESCA 28/06/1995 Molfetta 3 LOPOPOLO MIRIANA 23/04/1994 Bisceglie 4 ZINGARELLI MAURO 27/04/1977 Bisceglie 4 VALENTE ISABELLA 13/07/1973 Bisceglie 4 TODISCO ANTONIA 15/08/1994 Bisceglie 4 DELL’OLIO MARINO 12/06/1993 Bisceglie 5 PEDONE MARICA 24/09/1996 Barletta 5 PORTOSO GIOVANNA 01/04/1968 Bisceglie 5 LAMANTEA CARLO 17/02/1974 Bisceglie 5 MIZZI MARTINA 15/09/2000 Bisceglie

6 DI LIDDO MARIA 04/12/1957 Bisceglie 6 DI PIERRO LISA 21/04/1998 Bisceglie 6 GALANTINO LUCIA 14/05/1984 Bisceglie 6 MISINO SAMANTHA ROSARIA 15/10/1998 Molfetta 7 DE VINCENZO ANTONELLA 12/01/1979 Bisceglie 7 TESORO GIUSI 17/05/1998 Molfetta 7 INGRAVALLE SONIA 30/09/1998 Molfetta 7 PAPAGNI FABRIZIO 08/05/2001 Bisceglie 8 CATINO ALBERTO 05/09/1994 Bisceglie 8 SOMMA ARIANNA 10/10/1997 Bisceglie 8 MASTRAPASQUA ANTONIA 20/11/1974 Bisceglie 8 ACQUAVIVA ANTONIETTA 26/05/1966 Bisceglie 9 LANDRISCINA DONATELLA 31/01/1966 Molfetta 9 MUSCATELLA GIANMICHELE 16/07/1994 Bisceglie 9 CAPRIOLI SUSANNA 06/12/1991 Chiari 9 MONTERISI MONICA 17/11/1997 Bisceglie 10 PICCA IVAN 21/12/1994 Molfetta 10 SASSO BRIGIDA SIMONA 18/06/1996 Terlizzi 10 MAZZILLI ANGELICA 14/12/1992 Trani 10 CAMERO ALESSIA GAIA 21/05/1990 Potenza

11 SCARAMUZZINO IDA 19/02/2000 Bisceglie 11 DI PIERRO NATALIA GIULIA 07/01/1999 Bisceglie 11 SHEHU DEZDEMONA 22/06/1962 Cerrik (Alb) 11 VALENTE DOMENICO 10/02/1997 Bisceglie 12 DI LECCE ROSA 13/09/1974 Bisceglie 12 DI NARDO PIETRO 04/03/1996 Trani 12 DI CORRADO PAOLO 08/09/1989 Canosa Di Puglia 12 SPINA PANTALEO 21/06/1987 Molfetta 13 SPINA ILARIA 28/05/1994 Trani 13 RICCHITELLI DORINDA 05/12/1997 Bisceglie 13 DE MARCO ANTONIA 05/07/1970 Bisceglie 13 RICCHIUTI VITTORIA 20/01/1970 Bisceglie 14 CAPURSO ALESSIA 09/09/1998 Molfetta 14 MUSCIO PASQUALE 12/09/1969 Molfetta 14 de VINCENZIIS ALESSANDRO 19/10/1999 Bisceglie 14 COSMAI ISABELLA 03/01/1967 Bisceglie 15 DI BENEDETTO ILARIA 01/01/1999 Bisceglie 15 DE LUCIA FRANCESCA 12/05/1967 Bisceglie 15 FICARELLA GIOVANNA 04/11/1963 Bari 15 DELL’OLIO MARIA 17/12/1968 Bisceglie

16 ZINGARO GABRIEL 08/05/1999 Bisceglie 16 FERRANTE GRAZIELLA 27/01/1982 Bisceglie 16 GALANTINO ALESSANDRA 30/12/1997 Bisceglie 16 PAPARELLA MARCO 01/10/2000 Terlizzi 17 PAPAGNI ELISABETTA 12/11/1964 Bisceglie 17 LOPOPOLO VINCENZO 02/07/1999 Bisceglie 17 BRESCIA DONATELLA 20/09/1974 Bisceglie 17 MONOPOLI NICOLO’ 09/07/1999 Bisceglie 18 LOSCIALE MARIATERESA 01/03/1985 Corato 18 BIANCO FRANCESCA 13/10/1999 Bari 18 DI BENEDETTO ALESSANDRO 11/11/1993 Bisceglie 18 CHIAROLLA GIANCARLO 06/05/1995 Bisceglie 19 MASTRAPASQUA ELISA 11/04/1998 Bisceglie 19 dell’OLIO GIUSEPPE 01/04/1996 Molfetta 19 DI LIDDO ADRIANO 15/02/1996 Bisceglie 19 CAPURSO GRAZIANA 07/01/1999 Bisceglie 20 LEGROTTAGLIE MARIA GRAZIA 23/03/1969 Palo Del Colle 20 SETTE CHIARA 03/03/1971 Bisceglie 20 MONOPOLI MARIAGRAZIA 20/12/1969 Bisceglie 20 SIMONE ISABELLA 07/12/1982 Bruxelles (B)

21 SETTE GIANVITO 03/08/1995 Bisceglie 21 SAMARELLI FRANCESCA PIA 26/06/1999 Bari 21 MUSCATELLA DAVIDE 20/05/1998 Bisceglie 21 TODISCO DORILICIA 26/08/2001 Trani 22 TODISCO FABRIZIO 22/05/1995 Bisceglie 22 COCOLA MAURO 23/09/1989 Canosa Di Puglia 22 PAPAGNI CONCETTA 27/09/1974 Bisceglie 22 LINETTI PIETRO 16/09/1998 Bisceglie 23 DI LIDDO MARIA 31/12/1978 Bisceglie 23 GRAMEGNA GIORGIO 20/08/1996 Bisceglie 23 FEOLA GERARDO 26/10/1993 Bisceglie 23 CARBONE ALESSANDRO 10/05/1991 Molfetta 24 SASSO MARIA LUCREZIA 10/09/1955 Bisceglie 24 ANGARANO LOREDANA 26/04/1993 Molfetta 24 COPPOLECCHIA MARTA 03/08/1968 Bisceglie 24 BALDUCCI ROSANNA 08/07/1972 Cerignola 25 DI TERLIZZI MARIA ROSARIA 27/11/1968 Bari 25 PAPAGNI MAURO 17/09/1997 Bisceglie 25 DI BENEDETTO MARIANNA 08/03/1998 Molfetta 25 INGRAVALLE MARIA PINA 30/11/1981 Bisceglie

26 PASQUALE NUNZIA 12/02/1997 Bisceglie 26 DE VINCENZO MARIA 07/04/1975 Bisceglie 26 MISINO ROSALBA MARIA 07/05/1997 Molfetta 26 PAPAGNI LUCREZIA 19/11/1970 Bari 27 PAPAGNI VINCENZO 07/05/1981 Trani 27 DELL’OLIO GIOVANNA 07/01/1995 Trani 27 MAZZONE MARIANTONA 03/09/1978 Ruvo Di Puglia 27 DI PILATO LUIGI 15/02/1996 Bisceglie 28 ANTONINO NATALIA 26/03/1980 Bisceglie 28 BOMBINI LUCREZIA 06/11/1996 Bisceglie 28 SQUEO GIROLAMO 14/09/1997 Bisceglie 28 DI LEO ANTONELLA 25/05/1996 San Giovanni Rotondo 29 LOSCIALE ISABELLA 15/05/1972 Bisceglie 29 DELL’OLIO PASQUALINA 27/04/1964 Bisceglie 29 DI PIERRO ANNARITA 30/12/1974 Bisceglie 29 DE NISCO KAREN 06/04/2000 Terlizzi 30 MONOPOLI ALBERTO 01/02/1997 Bisceglie 30 LA NOTTE OTTAVIA 27/04/1970 Bisceglie 30 GALLO CRISTIAN 20/10/1993 Bisceglie 30 DI PINTO STEFANO 21/12/1999 Bisceglie

31 SETTE EMANUELE 24/12/1997 Bisceglie 31 NAPOLETANO ANTONIO 16/08/1998 Bisceglie 31 RAGNO ROBERTO 30/08/2000 Terlizzi 31 PATRUNO MARTA ANNA 12/10/1974 Molfetta 32 SALERNO TERESA 15/10/1962 Bisceglie 32 PALMIERI FLAVIA 13/08/1991 Corato 32 SASSO GIULIA 26/06/1964 Napoli 32 RANA MARIKA 17/02/2000 Bisceglie 33 PASQUALE GIULIA 28/09/1972 Bisceglie 33 DE CILLIS MARIA ROSARIA 10/12/1980 Terlizzi 33 ABASCIA’ ANGELA GIOIA 26/09/1995 Bisceglie 33 PALMIERI PAOLO 11/03/1970 Napoli 34 GOFFREDO PAOLA 02/01/2000 Bisceglie 34 DI MOLFETTA LUCIA 08/08/1963 Bisceglie 34 PREZIOSO ANTONIO 23/06/1973 Bisceglie 34 CORTESE GIORGIA 18/11/2000 Bisceglie 35 SIMONE GIOVANNA 07/11/1989 Trani 35 LEUCI GIOVANNA 08/06/1971 Bisceglie 35 SINIGAGLIA NICOLA 11/11/1999 Bisceglie 35 GESMUNDO ANTONIA 13/06/1965 Terlizzi

36 ZONNO ANTONELLO 26/04/1974 Bisceglie 36 ARUANNO EVELINA 31/01/1972 Molfetta 36 DI PIERRO DANIELA 16/04/1978 Karlsruhe (D) 36 DI CEGLIE ISABELLA 11/09/2001 Bisceglie 37 DE TOMA SIMONA 21/09/1999 Bisceglie 37 DI MAIO ANTONELLA MARIA GRAZIA 02/07/1960 Lecce 37 PAPAGNI CATERINA 15/03/1970 Bisceglie 37 BOVIO PAOLO 10/04/1962 Bisceglie 38 MASTROIANNI ANNA MARIA 21/03/1993 Bisceglie 38 RICCHITELLI SERGIO 22/02/2000 Bisceglie 38 DELL’OLIO ELENA 12/07/1990 Bisceglie 38 DILORENZO STEFANIA 27/10/1978 Barletta 39 TROILO SARA 19/08/1997 Bisceglie 39 TRIONE LUANA 27/02/1998 Bisceglie 39 ARCIERI FRANCESCO 19/12/1997 Bisceglie 39 STORELLI ANNA 15/05/2000 Bisceglie 40 DELL’OLIO ANGELO 19/05/1965 Bisceglie 40 LOPOPOLO GIUSEPPE 29/04/1999 Molfetta 40 IACUBINO GIOIA MARIA LUCIANA 31/08/1999 Bisceglie 40 CANGELLI ANNAMARIA 13/09/1997 Bisceglie

41 SIMONE MARGHERITA 28/03/1969 Bisceglie 41 SCANDAMARRO GIUSEPPE 10/01/1983 Trani 41 GIUGNO ADRIANA 01/07/1967 Catania 41 LORUSSO ANGELO 25/04/1983 Molfetta 42 DI MODUGNO GIUSEPPE 13/11/1993 Molfetta 42 SASSO LUCREZIA 03/11/1963 Bisceglie 42 SETTE ELISABETTA 26/07/2000 Bisceglie 42 LA NOTTE MARGHERITA 15/09/1992 Bisceglie 43 PATRUNO ANDREA 25/01/1968 Bisceglie 43 MASTROGIACOMO FRANCESCA 20/04/1992 Bari 43 PAPAGNI NICOLA 12/10/1965 Bisceglie 43 VALENTE GIANVITO 25/05/1997 Bisceglie 44 DI REDA ISABELLA 31/07/1970 Bisceglie 44 DI BITONTO LUCREZIA 23/08/1967 Bisceglie 44 PIZZI MAURO 28/01/1974 Bisceglie 44 DI PILATO ALESSANDRO 13/09/1998 Bisceglie 45 ANDREOSE NORMA 16/05/1969 Bisceglie 45 NAPOLETANO FEDERICA 03/04/1995 Bisceglie 45 BALDINI CARMEN 22/07/2000 Bisceglie 45 GALANTINO GUIDO 19/09/1980 Bisceglie

46 VILLANI GIUSEPPE 19/05/1980 Bisceglie 46 ALBRIZIO VALERIA 10/05/1987 Trani 46 DI CEGLIE ANTONIA 15/12/1969 Bisceglie 46 DI PIERRO LOREDANA 24/02/1984 Molfetta 47 DI PINTO ANGELA 25/05/2000 Bisceglie 47 FERRO GIULIA 31/01/1992 Trani 47 BELSITO CRISTIAN 06/07/1976 Bisceglie 47 DI PILATO ELISABETTA 18/07/1995 Bisceglie 48 PETRAROTA SABRINA 05/03/1995 Bisceglie 48 VALENTE MARICA 19/03/2000 Bisceglie 48 GAROFOLI TOMMASO 28/06/1971 Bisceglie 48 DE TOMA MARIA 21/06/1967 Bisceglie 49 D’AVERSA ISA ANDREINA 02/05/1961 Bari 49 LOSCIALE VITO 14/05/1971 Bisceglie 49 DI NARDO ALESSANDRA 10/10/2000 Bisceglie 49 GROSSO FEDERICA 13/03/1993 Terlizzi 50 D’ADDATO TOMMASO 21/12/1971 Bisceglie 50 STORELLI ARIANNA 14/02/2001 Molfetta 50 SGOBBA ANGELO MAGNO 12/06/1976 Bisceglie 50 FERRUCCI MARIA 02/11/1971 Bisceglie

51 DELL’OLIO FLAVIA 14/07/2000 Molfetta 51 AMORUSO FABIO 17/09/1996 Bisceglie 51 COSMAI MARIA GIUSTINA 10/07/1996 Molfetta 51 ADULOAE MARICICA 10/06/1972 Scinteia (Ro) 18 speciale L’ERARIO FELICETTA 05/04/1974 Bisceglie 18 speciale DI BITONTO PAOLO 09/05/1994 Bari 19 speciale IEVA NICOLETTA 02/06/1962 Corato 19 speciale GRAZIOSO SABRINA 11/10/2000 Molfetta 24 speciale DE TOMA GIULIO 06/09/1972 Bisceglie 24 speciale MISINO ISABELLA 29/08/1966 Bisceglie 951 FEOLA MARIA ANTONIA 18/04/2000 Bisceglie 951 DELL’OLIO RAFFAELLA LARA 02/03/1999 Molfetta

Di seguito l’elenco riservisti