Referendum 8 e 9 giugno: ecco l’elenco dei presidenti di seggio elettorale a Bisceglie

Sono stati pubblicati i nomi dei presidenti di seggio in occasione della tornata referendaria dell’8 e del 9 giugno.

Di seguito l’elenco dei nominati sezione per sezione:

1 MASTRAPASQUA ANTONELLA 12/03/1972

2 PAPAGNI ANNAMARIA 05/09/1961

3 VALENTE ALESSANDRO 12/05/1994

4 TORCHETTI GIUSEPPE 20/09/1967

5 MAENZA PIERPAOLO 03/11/2000

6 GJERGJI CINDY 26/10/2003

7 GERMINARIO MARIAPAOLA 08/06/2000

8 GADALETA ADRIANA 29/05/1995

9 SGOBBA SERENA 03/09/2004

10 LORUSSO IRENE 18/12/2003

11 BOMBINI LUIGI 02/12/2003

12 SGOBBA SARA CARMELA ROSA 16/04/2003

13 DE TOMA ALBERTO PAOLO 01/04/2001

14 GALANTINO PAOLA 30/08/2004

15 DI BENEDETTO FRANCESCO 15/01/2000

16 RANA MARCO 18/06/2003

17 DELL’OLIO GIACOMO ALBERTO 25/11/2001

18 ANGARANO FEDERICO CARLO 24/12/2003

18/S BALDINI CLAUDIA 29/09/2001

19 CIVIDINI GIULIA 04/02/2003

I 9/S SALVEMINI ENRICO SABINO 22/04/2003

20 PIZZI MAURO 28/01/1974

21 MEZZINA GIUSY 28/05/2000

22 DE NISCO KAREN 06/04/2000

23 SETTE NICOLA 23/04/1992

24 SASSO ALESSANDRO 11/11/2001

24/S DE CILLIS TAMARA 09/04/2001

25 LA GROIA DONATO 16/10/2001

26 LA GROIA DONATO 15/10/2002

27 DI REDA MAURO 11/11/1993

28 MISINO ROBERTO 15/02/2000

29 QUERCIA ANGELICA 28/12/2000

30 FERRANTE GAIA BEATRICE 11/09/2000

31 RICCHIUTI TERESA RITA 10/03/1993

32 PALAZZO FRANCESCO 22/03/1984

33 ANTONINO GIUSI 06/01/1992

34 DI LIDDO VALERIO 11/06/1993

35 DELL’ORCO CARLO 16/12/1990

36 DI LEO CAMILLA 01/03/1992

37 MONNO ANGELICA 21/06/1995

38 MELE OTTAVIA 02/09/1995

39 LUPONE DOMENICO 22/02/1993

40 GALEONE FLORA 19/06/1995

41 DI REDA GIACOMO 19/03/1990

42 STORELLI SIMONA 21/04/1993

43 DI BENEDETTO ANGELA 19/12/1991

44 DI CEGLIE FRANCESCA 02/09/1994

45 DE TOMA NUNZIA 18/10/1992

46 PASQUALE LORENZO 19/11/1994

47 DI PINTO LISA 26/04/1992

48 CASSANELLI MAURO 21/05/1994

49 SASSO FRANCESCO 03/06/1991

50 VALENTE ALESSANDRO 26/11/2002

L’8 e 9 giugno 2025, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi. I seggi saranno aperti dalle 7:00 alle 23:00 di domenica 8 giugno e dalle 7:00 alle 15:00 di lunedì 9 giugno. I referendum riguardano importanti questioni relative al lavoro e all’acquisizione della cittadinanza e sono:

«Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione» «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale» «Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi» «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione» «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».

Il Comune, nella giornata di ieri, 13 maggio, ha anche annunciato che la Commissione elettorale è convocata nella sede del Comune in via Prof. M. Terlizzi, in pubblica adunanza, per il giorno 15 maggio alle 12:00, per procedere al sorteggio degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione.