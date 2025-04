Referendum 8 e 9 giugno, al voto anche elettori temporaneamente fuori sede

In vista delle consultazioni referendarie previste per sabato 8 e domenica 9 giugno 2025, il Comune di Bisceglie informa che “sarà possibile esercitare il diritto di voto anche per gli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella di residenza, per un periodo di almeno tre mesi che includa la data della votazione”.

Si tratta di una novità introdotta dal decreto legge n.27/2025 per garantire una partecipazione più ampia e inclusiva, andando incontro alle esigenze di chi, pur essendo lontano dal proprio comune di iscrizione elettorale, intenda comunque esercitare il proprio diritto di voto.

Per votare fuori sede è necessario presentare apposita domanda entro domenica 4 maggio 2025 al Comune del proprio domicilio temporaneo. La richiesta deve contenere l’indirizzo completo di residenza e domicilio, oltre a un recapito di posta elettronica e telefonico per eventuali comunicazioni.

Alla domanda devono essere allegati:

copia di un documento d’identità in corso di validità;

copia della tessera elettorale personale;

documentazione che attesti le motivazioni del domicilio fuori sede (certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto di lavoro, certificato medico, ecc.).

Gli elettori interessati potranno anche dichiarare la disponibilità a essere nominati presidente di seggio o scrutatore presso le sezioni speciali allestite per il voto fuori sede.

Per i cittadini residenti in provincia diversa dalla Bat e temporaneamente domiciliati a Bisceglie, la domanda può essere presentata, sempre entro domenica 4 maggio:

di persona , presso l’Ufficio Elettorale comunale (via Prof. Mauro Terlizzi, 20), negli orari di apertura al pubblico;

, presso l’Ufficio Elettorale comunale (via Prof. Mauro Terlizzi, 20), negli orari di apertura al pubblico; via mail o PEC all’indirizzo elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it.

È possibile revocare la domanda già inviata entro mercoledì 14 maggio 2025.

Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune.