Referendum 2025, avviso del Comune per inserimento in elenco aggiuntivo scrutatori

In vista delle elezioni referendarie in programma l’8 e 9 giugno 2025, il Comune di Bisceglie ha avviato la raccolta di disponibilità da parte di cittadini non iscritti all’Albo degli scrutatori, interessati a essere inseriti in un elenco aggiuntivo.

Tale elenco sarà utilizzato per eventuali sostituzioni nei seggi elettorali, esclusivamente in caso di esaurimento dell’elenco degli scrutatori già estratti e di quello predisposto per le sostituzioni. I cittadini selezionati potranno essere chiamati a svolgere il ruolo di scrutatore e, laddove strettamente necessario e se in possesso di idonei requisiti di studio o professionali, anche quello di presidente di seggio, in caso di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati.

Gli interessati possono manifestare la propria disponibilità esclusivamente in forma telematica, tramite e-mail o PEC, all’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie. La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, deve essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 30 aprile 2025, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusioneagli indirizzi elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it (PEC) o elettorale@comune.bisceglie.bt.it (Mail).

Nell’oggetto dell’email dovrà essere riportata la seguente dicitura: “DISPONIBILITÀ ALL’EVENTUALE NOMINA DI SCRUTATORE PER I REFERENDUM 2025 – COGNOME e NOME”

Per consultare l’avviso pubblico completo e scaricare il modello di domanda, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Bisceglie all’indirizzo www.comune.bisceglie.bt.it nella sezione Avvisi.