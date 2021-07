Red 3.0, pubblicato avviso a enti del terzo settore per la presa in carico dei beneficiari

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie l’avviso pubblico per la co-programmazione del piano operativo dell’ambito territoriale sociale di Trani-Bisceglie per la presa in carico qualificata dei cittadini destinatari del RED (Reddito di Dignità) 3.0, misura della Regione Puglia che promuove l’inclusione sociale attiva e integra con un contributo economico i redditi delle persone in difficoltà.

L’Ambito sociale di zona Bisceglie-Trani, infatti, intende individuare, a mezzo avviso pubblico, Enti del Terzo Settore disponibili a condividere e formulare un piano operativo di azioni e attività, come declinate nelle linee guida regionali terzo settore ReD 3.0 II edizione, che prevedano il coinvolgimento dei beneficiari ReD e dei loro nuclei familiari, al fine di garantirne una presa in carico qualificata.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie a mezzo PEC all’indirizzo dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it entro le ore 12 di giovedì 29 luglio.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili qui in basso, oltre che sul Sito del Comune di Bisceglie e sulla App Municipium.