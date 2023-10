Recupero mercato settimanale, ecco la nuova data

Accolta dal Comune di Bisceglie la richiesta di Confcommercio Bisceglie e Fiva Confcommercio di organizzare il mercato settimanale rinviato lo scorso martedì, 17 ottobre, domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 14 presso l’area polifunzionale di via san Martino.

L’appuntamento del 17 ottobre scorso non si è svolto per le avverse condizioni meteorologiche.

“In un momento delicato – si legge nella nota – per l’economia è dunque sembrato giusto e doveroso, per i richiedenti, offrire una possibilità di recupero agli operatori ambulanti che invitano i cittadini a partecipare numerosi”.