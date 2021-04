Realizzazioni grafiche della Passione di Cristo per tener deste tradizione e devozione / FOTO

“Bisceglie, nonostante il momento, ama i suoi Riti”, con questa affermazione il biscegliese Sebastiano Marchese sottolinea la sua soddisfazione per aver contribuito, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Bisceglie e dell’associazione Pro Loco Unpli, alla realizzazione di manifesti e poster raffiguranti alcuni dei momenti salienti della Passione di Cristo.

Come risaputo, anche quest’anno processioni e riti pasquali non saranno organizzati per via delle norme anti contagio, ma gli ideatori dell’iniziativa hanno voluto tener desta la tradizione sacra attraverso queste grafiche già affisse in città.

“Bisceglie può dare molto e può valorizzare il grande patrimonio custodito. Bisceglie può amare la preziosità delle nostre belle tradizioni. Ringrazio il sindaco Angelantonio Angarano, la Pro Loco Unpli Bisceglie con il presidente Vincenzo De Feudis e le persone che con me hanno lavorato nel silenzio. Grazie anche a Loredana Acquaviva che crede in me per ogni cosa. E grazie anche a Francesco Vallarella, Ezio Gadaleta, Pantaleo Di Molfetta e Sebastiano Ursi per le fotografie. Buona Settimana Santa a tutti”, conclude Marchese.