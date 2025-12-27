Raccolta solidale per l’infanzia, Bisceglie risponde con generosità

Il 25 e 26 dicembre Bisceglie è stata teatro di una significativa iniziativa di solidarietà dedicata ai più piccoli: una raccolta di generi alimentari e prodotti per l’infanzia destinata alla Caritas cittadina, ospitata presso la Farmacia Silvestris.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dalla SOMS Roma Intangibile di Bisceglie, presieduta dall’architetto Pierpaolo Sinigaglia, con il coinvolgimento attivo dei giovani soci dell’associazione, tra cui il consigliere Alessandro Dell’Olio e il dottor Giacomo Di Reda. Proprio la partecipazione dei più giovani ha rappresentato un segnale concreto di responsabilità e attenzione verso la comunità, in particolare nei confronti delle famiglie e dei bambini in difficoltà.

Numerosi cittadini hanno aderito con entusiasmo, donando alimenti e beni essenziali per l’infanzia e confermando ancora una volta il forte spirito solidale della città. Un gesto semplice ma dal profondo valore umano, capace di tradurre lo spirito del Natale in un aiuto concreto e in un messaggio di speranza.

La SOMS Roma Intangibile rinnova così il proprio impegno nella promozione dei valori di solidarietà, inclusione e vicinanza ai più fragili, ringraziando la Farmacia Silvestris e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, con l’auspicio che il nuovo anno sia segnato da pace, attenzione e sostegno verso chi ha più bisogno.