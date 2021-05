Raccolta rifiuti regolare il 1 maggio, cambiano orari aperture Centri comunali e Infopoint

Anche in occasione del 1 maggio, Festa del Lavoratori, non si fermeranno le attività di raccolta rifiuti da parte di Energetikambiente–Pianeta Ambiente. L’azienda che si occupa del servizio di Igiene in città, d’intesa con l’Amministrazione comunale, proseguirà il regolare servizio. Chiusi entrambi i Centri comunali di raccolta di via Padre Kolbe e di Carrara Salsello, oltre all’infopoint aziendale di via Stoccolma 7,

Cambiamenti arrivano invece da domenica 2 maggio con i nuovi orari di apertura dei Centri comunali di raccolta, mentre da lunedì 3 maggio quelli riguardanti l’Infopoint.

Questi i nuovi orari:

Centro comunale di raccolta di Via Padre Kolbe:

Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15.00 alle 17.30

Mercoledì: chiusura settimanale

Venerdì dalle 8.00 alle 12.00; dalle 14.00 alle 16.00

Domenica dalle 7.00 alle 13.00.

Centro comunale di raccolta di Via Carrara Salsello:

Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15.00 alle 17.30

Martedì dalle 8.00 alle 12.00; dalle 14.00 alle 16.00

Giovedì: chiusura settimanale

Domenica: dalle 7.00 alle 13.00.

Infopoint Via Stoccolma 7:

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00;

Sabato dalle 9.00 alle 12.30;

Domenica chiusura settimanale.