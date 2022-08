Raccolta rifiuti regolare a Bisceglie nei giorni di Festa patronale e Ferragosto

Prima la Festa patronale, poi il Ferragosto. Sono i giorni più intensi dell’estate dei biscegliesi e dei tanti turisti che affollano strade, piazze, spiagge e strutture ricettive.

Anche quest’anno verrà garantito il normale servizio di raccolta porta a porta e pulizia della città anche nei giorni del 7 e del 15 agosto. Tutte le operazioni procederanno secondo il tradizionale calendario predisposto da Green Link-Pianeta Ambiente.

Resterà invece chiuso, in occasione della festività patronale di lunedì 8 agosto e di lunedì 15 agosto l’infopoint di via Vittorio Veneto 69, I Centri comunali di raccolta di via Padre Kolbe e di Carrara Salsello, invece, resteranno chiusi solo il 15 agosto.

Pertanto, si invitano i cittadini a non recarsi presso le tre strutture nel giorno indicato e non lasciare i propri rifiuti davanti ai cancelli. Le aree sono video-sorvegliate.