Raccolta rifiuti prosegue regolarmente nel giorno dell’Epifania

Dopo le esperienze di Natale e Capodanno, il sistema di raccolta rifiuti viene replicato anche in occasione dell’ultima giornata di festività natalizia, “L’Epifania 2024”. Le attività di raccolta rifiuti da parte di Green Link-Teknoservice, infatti, proseguiranno regolarmente.

L’Ati che si occupa del servizio di Igiene in città prosegue le attività anche nei giorni di festa per consentire lo smaltimento della maggiore quantità di rifiuti domestici prodotti in questo lasso di tempo.

Il 6 gennaio sarà aperto il Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe dalle 07:30 alle 13:30 (con chiusura pomeridiana); mentre quello di via Carrara Salsello resterà chiuso per l’intera giornata.

L’infopoint di via Vittorio Veneto 69 resta chiuso il 6 gennaio 2024, così come il servizio del numero verde. Resta, invece, confermato il calendario della raccolta dei rifiuti anche il giorno della Befana.