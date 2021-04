Raccolta rifiuti, continua attività anche nelle festività pasquali

Le festività pasquali sono ormai alle porte e puntuali arrivano le indicazioni per quel che concerne la raccolta dei rifiuti nei prossimi giorni.

In occasione della Pasqua (4 aprile) e Pasquetta (5 aprile) non si fermano le attività di raccolta rifiuti da parte di Energetikambiente-Pianeta Ambiente. L’azienda che si occupa del servizio di Igiene in città, d’intesa con l’Amministrazione comunale, proseguirà il regolare servizio di raccolta dei rifiuti secondo il consueto calendario giornaliero. Con i cittadini obbligati a stare in casa è quindi naturale attendersi un picco di produzione di rifiuti.

Resteranno invece chiusi, in entrambi i giorni di festa, sia il Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe che quello di via Carrara Salsello, nonché l’infopoint di via Stoccolma 7.