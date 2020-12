Raccolta porta a porta, partono le verifiche sui mastelli in due quartieri

Avranno inizio nei prossimi giorni le verifiche sulle dotazioni di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti per le utenze domestiche dei quartieri Seminario-167 e Sant’Andrea, nei quali nella scorsa primavera il gestore del servizio di igiene urbana – il raggruppamento temporaneo di imprese Energetikambiente-Pianeta Ambiente – ha avviato il servizio di raccolta porta a porta, con invito ai residenti a ritirare i kit per il conferimento dei rifiuti (mastelli e sacchi) nei punti di distribuzione.

“L’iniziativa trae origine dalla necessità di definire la posizione delle utenze che ad oggi – si legge nella nota – ad esito di controlli puntuali effettuati sui dati disponibili, non risultano ancora in possesso dei contenitori indispensabili per conferire correttamente, e in condizioni igienicamente idonee, i rifiuti domestici al servizio di raccolta, con l’obiettivo di assicurare il massimo decoro dell’ambiente urbano e, in particolare, di arginare il deprecabile fenomeno del deposito di sacchetti contenenti rifiuti organici putrescibili sui marciapiedi antistanti le abitazioni”.

“A partire dal 28 dicembre a 2mila famiglie dei predetti quartieri sarà pertanto recapitato un avviso che segnalerà un’anomalia circa la posizione dell’utente che potrebbe essere riconducibile a due possibili situazioni descritte nel comunicato predisposto dal gestore: nel primo caso, qualora non risulti nessun abbinamento tra utenza e mastelli, i residenti verranno invitati a ritirare la dotazione di mastelli dal punto di consegna di Via Stoccolma 7 nella Zona Artigianale di Bisceglie entro il 30 gennaio 2021. Il ritiro potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17, e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.30. Per poter ritirare il kit, l’intestatario Tari dovrà presentarsi munito di carta d’identità, tessera sanitaria, iscrizione o ultima bolletta Tari. È possibile anche il ritiro su delega come previsto dalla modulistica contenuta nell’avviso.

Il secondo caso riguarda invece le utenze già in possesso dei contenitori per il conferimento dei rifiuti per le quali è stata però rilevata un’anomalia relativa ai codici di registrazione dei mastelli in uso. Gli utenti che ricadono in questa seconda casistica saranno invitati a contattare l’azienda entro il 30 gennaio 2021 per fornire le informazioni richieste per regolarizzare la propria posizione utilizzando le modalità precisate nell’avviso. E’ opportuno rammentare che l’utilizzo dei mastelli e dei sacchi facenti parte della dotazione di raccolta prevista dal sistema di ritiro porta a porta è obbligatoria ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con D.C.C. n.103 del 27.11.2013.