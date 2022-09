Raccolta beni alimentari a Bisceglie in occasione della festa dell’Addolorata

Si terrà oggi venerdì 9 (al pomeriggio) e domani sabato 10 settembre, per tutta la giornata, una raccolta beni alimentari nei supermercati. Un progetto nato dalla collaborazione tra Caritas Bisceglie e Comitato Feste Patronali.

“Come già accaduto per la Festa dei santi Protettori, anche per la festa della co-patrona, Maria Santissima dell’Addolorata, il Comitato feste Patronali – dichiara Sergio Ruggieri presidente Caritas Bisceglie – ha voluto esprimere un segno di solidarietà per i nostri fratelli in situazione di difficoltà, corroborati dalla bellissima esperienza del pranzo dei Santi. Il Comitato è riuscito a coinvolgere anche le confraternite ed i loro aderenti che affiancheranno i volontari Caritas di alcune parrocchie”.

I supermercati che hanno aderito alla richiesta del Comitato Feste Patronali sono:

Famila

Dok: via Salvemini, via Lamaveta e via Bovio

Despar: via sac. Di Leo e via Cavour

“Certi che, come sempre, i Biscegliesi si mostreranno generosi e pronti a dare una mano alla Caritas – continua Ruggieri – nella sua azione di sostegno ed aiuto, si fa presente che i prodotti di cui si sente maggior bisogno sono: latte, pasta e generi di lunga conservazione. Si ringrazia sin da ora tutti coloro che contribuiranno a rendere ricca questa raccolta”.

Quanti vorranno affiancare i volontari per un turno di presenza nei supermercati potranno mettersi in contatto con Sergio: 3356373728 e Franca: 3460111246.