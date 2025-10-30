Raccolta alimentare da record: 6,8 tonnellate di solidarietà nei Comuni della Bat

Un risultato straordinario quello raggiunto lo scorso 4 ottobre in occasione della più recente edizione della Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia e Trani. L’iniziativa, attiva da oltre 17 anni nella lotta alla povertà alimentare e sanitaria nella provincia di Barletta-Andria-Trani, ha registrato un’adesione senza precedenti, trasformandosi in un vero e proprio simbolo di solidarietà collettiva.

Grazie alla generosità dei cittadini e dei clienti del Gruppo Megamark, che ancora una volta hanno risposto con entusiasmo all’appello, e all’impegno di centinaia di volontari, sono state raccolte 6,8 tonnellate di prodotti alimentari non deperibili. Questi beni verranno distribuiti nei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà economica dei diversi comuni coinvolti.

Determinante, anche quest’anno, il contributo delle associazioni, parrocchie e gruppi di volontari che hanno collaborato alla riuscita della raccolta, occupandosi della selezione e della distribuzione dei prodotti donati. Tra questi: la Parrocchia Madonna della Grazia, l’Istituto Sacro Cuore di Gesù “Suore Betlemite” e la Parrocchia Gesù Crocifisso di Andria; gli Scout 1, la Croce Rossa, l’OER Trani, le parrocchie di San Magno, Spirito Santo e Cristo Redentore e il Liceo De Sanctis di Trani; la Caritas Barletta; l’Arca dell’Alleanza di Bisceglie; la Parrocchia Sacra Famiglia di Corato e l’Associazione Legami di Ruvo di Puglia.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Gruppo Megamark e alla Fondazione Megamark, che con il loro sostegno continuano a rappresentare un punto di riferimento concreto per il mondo del volontariato e delle associazioni locali.

«Questo risultato – ha commentato Angelo Guarriello, presidente dell’Associazione Orizzonti – è la prova che la solidarietà continua a essere una forza viva nella nostra comunità. Dietro ogni prodotto donato c’è un gesto d’amore e di fiducia che ci permette di aiutare centinaia di famiglie. Ringrazio di cuore tutti i volontari, le parrocchie e i cittadini che hanno partecipato, e in modo particolare il Gruppo e la Fondazione Megamark, che con costanza e sensibilità rendono possibile tutto questo. Insieme possiamo continuare a costruire un territorio più equo, giusto e solidale».