Raccolta alimentare Caritas Bisceglie: volontari nei supermercati il 28 e 29 novembre

Nel pomeriggio di venerdì 28 novembre e per tutta la giornata di sabato 29, in diversi supermercati della città i volontari della Caritas, affiancati dai giovani del Rotary, saranno presenti per la tradizionale raccolta alimentare in vista delle festività natalizie.

L’iniziativa, ormai ben conosciuta dai cittadini biscegliesi, ha l’obiettivo di reperire generi alimentari da destinare alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. In ogni edizione la comunità ha sempre dimostrato grande sensibilità e solidarietà, contribuendo in modo significativo a rifornire gli scaffali delle Caritas parrocchiali e sostenendo concretamente l’impegno dei volontari.

Questi i supermercati che ospiteranno la raccolta:

Dok – Via Capitan Gentile

Despar – Corso Umberto

Despar – Via Ariosto

Coop – Via sac. Di Leo

Dok – Via Vives

Dok – Via Lamaveta

Dok – Via Cavour

Primo Prezzo – Via della Libertà

Primo Prezzo – Via Mascagni

Decò – Via Silvestris

“Un sentito ringraziamento – dichiara la Caritas Bisceglie – va a tutti coloro che contribuiranno anche quest’anno, nonostante le difficoltà economiche che interessano molte famiglie. La generosità della comunità resta un segno prezioso di vicinanza e condivisione”.