Questione Temenos, Rigante: “Situazione va risolta con coinvolgimento di altri Enti ed Istituzioni”

“Il Comune di Bisceglie già lo scorso anno ha finanziato dei servizi aggiuntivi, extra buoni servizio della Regione Puglia, per garantire continuità al centro Temenos, con la ferma volontà di offrire ai bambini che frequentano il centro e alle loro famiglie tutti i servizi di cui necessitano. Abbiamo già dichiarato direttamente alla Cooperativa in questione che stiamo lavorando per reperire le risorse necessarie a finanziare anche quest’anno i servizi aggiuntivi, fermo restando, tuttavia, che questa questione andrebbe risolta in maniera definitiva, con il coinvolgimento di altri Enti ed Istituzioni”. Lo dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Roberta Rigante in riferimento alla situazione del Centro sociale Polivalente Temenos menzionata dalla mamma di tre ragazzi diversamente abili che ha scritto al Sindaco Angarano.

“Non vogliamo ignorare le richieste delle famiglie e non lo faremo – continua l’Assessore – perché vogliamo stare accanto alle famiglie e ai ragazzi. Il centro in questione è iscritto al catalogo regionale e le famiglie usufruiscono dei buoni di servizio regionali per abbattere la retta di accesso al centro. Se il buono non è sufficiente a coprire i costi di gestione, andrebbe forse rivista l’entità del buono, considerato che il comune non può, come dice lo stesso avviso regionale – conclude la Rigante – duplicare i contributi per lo stesso servizio e lo stesso utente”.