Questione PalaDolmen: è utilizzabile oppure no?

Ma il PalaDolmen è nuovamente utilizzabile? È questa la domanda che spesso mi viene posta nelle ultime settimane.

Una domanda a cui saprei dare una risposta precisa dicendo di no visto che il Comune di Bisceglie non ha ancora comunicato la fruibilità della struttura di via Ruvo a seguito del corposo restyling in corso d’opera da alcuni mesi.

La realtà dei fatti parla però di numerose auto spesso presenti nel parcheggio riservato al pubblico che accede al Palasport. Fari casualmente accesi in orari che un tempo ospitavano allenamenti o gare di campionato. Parrebbe, infine, che qualche club abbia impropriamente firmato le loro vittorie con foto di squadra sul parquet del palazzetto cittadino.

Inevitabile quindi girare la domanda a chi di competenza per capire se si tratta solo di un equivoco oppure no.