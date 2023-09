Questa sera il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri

Torna il Premio di Solidarietà don Pierino Arcieri, giunto alla sua terza edizione. Epass e ‘Associazione don Pierino Arcieri, Servo per Amore’ danno appuntamento a questa sera, sabato 30 settembre, dalle 19.00 in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Una serata di festa tra musica e ricordo di don Pierino Arcieri, occasione anche per inaugurare il rinnovato Auditorium di Epass. Tra le note di Nico Arcieri e Eliana Losciale, interverranno l’Arcivescovo mons Leonardo D’Ascenzo, l’architetto Angela De Feudis, don Davide Abascià, don Franco Lorusso, don Vito Sardaro, le suore clarisse del monastero di San Luigi e don Tonio Dell’Olio.

“Anche quest’anno, abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di persone meritevoli di ricevere il Premio don Pierino Arcieri, un riconoscimento nato per ringraziare i buoni samaritani della nostra Bisceglie che ogni giorno si spendono per gli altri, in silenzio e nella semplicità”, le parole di Luigi De Pinto, presidente di Epass e dell’Associazione don Pierino Arcieri.

“La persona che riceverà il Premio don Pierino, ne siamo certi, incarna a pieno lo spirito del riconoscimento. Si tratta infatti di una persona che ogni giorno regala il proprio tempo e spende la propria vita per aiutare gli altri, proprio come il buon Samaritano”, continua Luigi De Pinto.