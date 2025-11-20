Questa mattina la tredicesima edizione della Bicistaffetta per Diritti infanzia e Adolescenza

Questa mattina, alla presenza del sindaco Angelantonio Angarano, dell’assessore alla cultura Loredana Bianco e dell’assessore alle Politiche Sociali Roberta Rigante, si è dato il via alla tredicesima edizione della Bicistaffetta per i Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza promossa dalla scuola secondaria di I grado “Riccardo Monterisi”.

Consapevoli dell’importanza di condividere i valori educativi tra istituzioni scolastiche dello stesso territorio, una rappresentanza di alunni delle classi terze, accompagnati dai professori Arcieri, Capurso, Musci, Terrone e Triglione, raggiungerà in bicicletta le sedi delle scuole della città per consegnare un manifesto commemorativo e condividerne il messaggio espresso dall’art. 31 della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che stabilisce:

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Al momento della partenza, in presenza del Sindaco, gli alunni partecipanti alla Bicistaffetta declameranno l’articolo n.31 della Convenzione e attraverso una canzone rap e condivideranno alcune riflessioni sul tema.