Quattro serate di musica nel Borgo del Natale per la festa dell’Immacolata

Questa sera, venerdì 5 dicembre, dalle ore 20.30, il cuore del centro storico di Bisceglie si riempirà di musica. I talentuosi alunni del maestro Sokol regaleranno alla cittadinanza un concerto emozionante, trasformando Piazza Duomo in un luogo incantato. Un appuntamento imperdibile, inserito nel programma del Borgo del Natale, per vivere lo spirito più autentico delle feste.

La musica proseguirà ogni sera fino al giorno dell’Immacolata: sabato 6 dicembre il Freedom Chorus condurrà i visitatori in un “Viaggio tra voci e strumenti”, mentre domenica 7 toccherà al duo degli Echovibes – composto da Gioia Squeo (voce) e Corrado Camporeale (pianoforte) – animare il centro storico. L’8 dicembre, sempre alle ore 20.30 e sempre in Piazza Duomo, spazio alla “Magia delle note” con la voce e il talento di Francesca Rumma.

Dalle ore 18, tutti i giorni, i più piccoli potranno come sempre divertirsi visitando il Grande Villaggio di Babbo Natale: il luogo dove poter trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, lasciandosi coinvolgere in divertenti laboratori creativi che li prepareranno all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Tutto da scoprire, inoltre, il Mercatino della Solidarietà in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino, da cui sarà possibile acquistare i propri regali di Natale sostenendo chi ogni giorno è impegnato sul territorio con progetti di rilevanza sociale e culturale.

Il Borgo del Natale è promosso da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, Confcommercio e Assolocali.