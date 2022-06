Quattro Ristoranti, il miglior ristorante di pesce di Milano è gestito da due biscegliesi

Il noto programma televisivo 4 Ristoranti condotto da Alessandro Borghese ha fatto tappa a Milano per una puntata dedicata al “miglior ristorante di pesce”. Ad aggiudicarsi il titolo è stato il ristorante “Da Giulia” in piazza Gramsci, locale gestito da una famiglia biscegliese composta dalla chef Giulia Grande e da suo marito Gianni Galantino. La coppia da anni porta avanti la tradizione di una cucina autentica e di qualità.

Il trasferimento di Giulia al nord è avvenuto anni fa, come spesso succede, per amore. Fidanzata con Gianni, ha deciso di seguirlo quando lui è andato via da Bisceglie per raggiungere suo fratello a Milano, dove poi ha successivamente trovato lavoro. Con lei si è portata dietro però anche la passione per la cucina, trasmessa in famiglia, innanzitutto da sua nonna Giulia, che le ha insegnato a fare le orecchiette quando ancora era bambina e poi da sua madre. L’amore per la pesca invece è merito di suo marito Gianni, esperto sub che da giovane si dilettava a pescare ricci e altri frutti di mare per poi venderli lungo il litorale di Bisceglie.

”È stata una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimento”, ha commentato la chef biscegliese. “Mai avrei pensato alla mia età di dovermi mettere in gioco. È bastato essere se stessi, la gioia per la vittoria è stata immensa”.

