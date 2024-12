Qualità della vita, la Bat cala nella classifica: è all’86esimo posto in Italia

Il Sole 24 Ore ha pubblicato l’edizione 2024 dell’indagine sulla qualità della vita – intesa come benessere e vivibilità di un territorio – nelle 107 province italiane. L’indagine fotografa il livello di benessere nei territori in base a 90 indicatori suddivisi in sei macroaree tematiche: 1) ricchezza e consumi; 2) affari e lavoro; 3) ambiente e servizi; 4) demografia, società e salute; 5) giustizia e sicurezza; 6) cultura e tempo libero. La provincia Bat è in calo di una posizione rispetto allo scorso anno, classificandosi all’86esimo posto.

A incidere negativamente sono le valutazioni nelle aree “affari e lavoro” e “giustizia e sicurezza”. La provincia, infatti, è maglia nera in Italia per furti di auto, con circa 900 denunce ogni 100mila abitanti.

Rispetto all’edizione precedente del 2023, sono oltre sessanta gli indicatori rimasti invariati, semplicemente aggiornati all’anno nuovo; mentre 27 parametri debuttano per la prima volta per raccontare l’attualità.

In Puglia, Bari si posizione al 65-esimo posto, guadagnando 4 posizioni rispetto all’anno scorso ma confermandosi al primo posto regionale. Segue al 72-esimo posto la provincia di Lecce che perde solo una posizione. Taranto sale al 94-esimo posto, guadagnando 3 posizioni. In fondo alla classifica troviamo Brindisi al 89-esimo e Foggia al 99-esimo posto e guadagnano ben 11 posizioni la prima e 8 posizioni la seconda .