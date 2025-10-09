Puzza di gas in zona Scuola San Giovanni Bosco, Angarano: “Da controlli nessuno pericolo o fughe”

“Desideriamo tranquillizzare le famiglie su quanto accaduto stamattina alla scuola San Giovanni Bosco di via Amando Vescovo. Alcuni collaboratori scolastici, al loro ingresso nel plesso, hanno avvertito puzza di gas in alcune aule”. Lo riferisco il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito a quanto accaduto alle prime ore del mattino al plesso in zona San Pietro.

“Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale dell’Ufficio tecnico comunale e dell’azienda fornitrice del gas. Dai controlli – fa sapere il primo cittadino – non sono emerse fughe di gas né altro genere di criticità. Secondo i tecnici la puzza, svanita con il passare dei minuti, potrebbe essere causata da un’automobile a gas rimasta a lungo accesa fuori dalla scuola, tanto che, secondo alcuni residenti, in prima mattinata il sentore di gas si poteva avvertire anche all’esterno, nella zona”.

“Quel che conta è che non ci siano rischi per la sicurezza degli studenti e di tutta la Comunità scolastica, la vera priorità. Questo ci fa stare tutti tranquilli. Benissimo, comunque, ha fatto la Dirigente Emilia Nenna – conclude il Sindaco – ad allertare noi e i Vigili del Fuoco a scopo precauzionale per le dovute verifiche”.