Pullman Azzurro e Lamborghini della Polizia di Stato protagonisti al Waterfont di Bisceglie

Per la prima volta in via Nazario Sauro a Bisceglie sarà presente il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula itinerante dotata di una sala multimediale in cui gli agenti della Polizia Stradale saranno a disposizione dei cittadini ed in particolare dei giovani e dei più piccoli per promuovere la cultura della guida sicura attraverso strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione dei pericoli sulla strada.

Sarà possibile fare anche l’esperienza della distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica, indossando appositi occhiali e percorrendo un tappeto che simula un percorso stradale, oppure provare l’ebbrezza della guida virtuale mediante un simulatore presente all’interno del pullman.

Sarà inoltre presente la Lamborghini della Polizia di Stato, l’auto utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue ed uno stand della Polizia Scientifica con il loro veicolo Fullback, un vero e proprio laboratorio mobile per l’esame della scena del crimine.

Appuntamento quindi mercoledì 24 luglio al Waterfront, Lungomare Nazario Sauro, sul porto turistico di Bisceglie dalle ore 18.00.