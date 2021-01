Pugliapromozione rinnova contratto come Ambasciatrice di Puglia a Nancy Dell’Olio

L’avvocatessa di origini biscegliesi Nancy Dell’Olio resterà ambasciatrice della Puglia nel mondo.

A dichiararlo è l’agenzia Pugliapromozione che ha rinnovato il contratto di consulenza lo scorso 22 gennaio, senza però rendere note clausole e condizioni.

Dell’Olio, nel mese di giugno 2019, si è aggiudicata una selezione pubblica per “un esperto senior per le attività di pubbliche relazioni internazionali per i pugliesi nel mondo”. Il contratto aveva una durata di sei mesi e un compenso da circa 6mila mensili. Ingaggio poi rinnovato fino al 31 dicembre e ancora riconfermato.

“In realtà qui si lavora molto, perché dobbiamo farci trovare pronti appena sarà possibile tornare a viaggiare. E la nostra ambasciatrice ha una serie di relazioni che possono servire alla Puglia: prende contatti, organizza cose. Non fa comparse”, fanno sapere dall’agenzia regionale.

“Stiamo preparando le campagne di comunicazione e siamo pronti a varare una grossissima operazione negli Usa, un progetto di comunicazione nuovissimo che va nei territori”, concludono.

Il 25 o 26 gennaio Pugliapromozione rendere noti i dettagli dell’ingaggio.