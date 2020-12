Puglia, vaccinazione anti-Covid: ecco il modulo di adesione per personale sanitario

È attiva la piattaforma per raccogliere le adesioni alla vaccinazione anti-Covid riservata al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture pubbliche e private accreditate, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Queste sono infatti le persone che avranno accesso prioritario alla campagna vaccinale, secondo secondo il Piano strategico redatto dal Ministero della salute con l’Istituto superiore della sanità (ISS) e l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). La raccolta delle adesioni è necessaria per organizzare al meglio l’offerta vaccinale. Le adesioni sono libere, volontarie e non vincolanti.

Nella fase iniziale della campagna vaccinale la gestione sarà centralizzata: i vaccini verranno somministrati in siti ospedalieri identificati, con il supporto di unità mobili a seconda delle adesioni. In Puglia è previsto l’impiego di circa 230 tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari dedicati alla somministrazione dei vaccini. Sono 27 i referenti, 11 i punti di somministrazione e 15 i giorni previsti per le prime 95mila dosi vaccinali. Con l’aumentare delle disponibilità, la campagna vaccinale verrà estesa fino a coinvolgere anche gli ambulatori vaccinali territoriali.

L’adesione deve essere resa entro il 20 dicembre 2020 alle ore 24 per poter accedere prioritariamente all’avvio della campagna. La piattaforma rimarrà comunque aperta fino al 31 dicembre 2020. In caso di problemi tecnici con la compilazione del modulo, è possibile scrivere a assistenzaportale@sanita.puglia.it indicando codice fiscale e giorno in cui è stato fatto il tentativo di compilazione.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL MODULO