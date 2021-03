Puglia, ospedali in affanno: mai così tanti ricoverati da inizio pandemia

In Puglia il numero dei ricoverati tocca un triste record: con il bollettino del 22 marzo, tra terapie intensive e degenza ordinaria, si è raggiunto il nuovo picco di pazienti Covid, 1.935 in totale, superiore al precedente picco di 1.911 ricoverati registrato con il monitoraggio dell’1 dicembre scorso, in piena seconda ondata.

Come emerge dalla trasmissione quotidiana dei dati della Protezione civile e del Ministero della Salute, nei reparti regionali di medicina interna, infettivologia e pneumologia i pazienti attualmente ricoverati risultano essere 1.712 (record assoluto). In terapia intensiva ci sono invece 223 pazienti, di cui 24 ricoverati nelle ultime 24 ore: solo il 3 e il 4 dicembre 2020 erano stati registrati numeri superiori (rispettivamente 226 e 227). I pazienti ospedalizzati rappresentano quindi il 4.5% per cento degli attualmente positivi.

Le soglie critiche di saturazione delle strutture imposte dal Ministero della Salute (30% di occupazione per le terapie intensive, 40% per la degenza ordinaria) sono abbondantemente superate. Rispetto ai posti disponibili comunicati dalla Regione, le terapie intensive pugliesi sono piene al 39%, mentre nelle altre aree si tocca addirittura il 47% di occupazione